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بعد تصريحاته الأخيرة.. الكشف عن رد فعل مدريد تجاه لابورتا

رياضة

2023-04-17 | 13:44
بعد تصريحاته الأخيرة.. الكشف عن رد فعل مدريد تجاه لابورتا
513 مشاهدة

كشفت صحيفة "ماركا" رد فعل ريال مدريد، اليوم الاثنين، على الانتقادات الحادة والتصريحات القوية من خوان لابورتا رئيس برشلونة.

وفي وقت سابق، هاجم لابورتا ريال مدريد بشدة في مؤتمر صحفي بخصوص ما بات يعرف بـ"قضية نيغريرا".

وقال لابورتا: "هناك فريق اشتكى من هذه القضية، وادعى المظلومية، وأنا أتحدث هنا عن ريال مدريد، لكن عبر التاريخ لقد استفاد كثيرًا من قرارات تحكيمية، وكان قريبًا من النظام لمدة 70 عامًا، المسؤولون عن نظام التحكيم الرياضي في البلاد كانوا أعضاء أو لاعبين سابقين في ريال مدريد".


وأضاف: "انضمام ريال مدريد للحملة وادعاؤه تعرضه لظلم تحكيمي، نكتة كبرى، وقصة أزمة نيغريرا ليست قضية فساد رياضي، ويعتقد ريال مدريد أنهم تعرضوا للأذى، بل إنهم من أضروا بكرة القدم لعقود".

وتابع لابورتا :"شكوى ريال مدريد بشأن التحكيم، هو نفاق واضح، لكننا سنواصل في السوبرليغ".

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإنه "لن يغير وتيرته وسيواصل التركيز على كرة القدم والمباراة المهمة ضد تشيلسي، لكنه لن يقلب "الخد الآخر" أو يسمح لما يعتبره قادة الميرنغي تشويهًا غير مبرر للماضي".

وأكدت الصحيفة أن "ريال مدريد لن يتغاضى عن أي شيء على الإطلاق، وأنه سيتم تحليل تصريحات لابورتا بشكل علني".


ولن يتغاضى مدريد عما يعتبره "تغييرًا محتملا للنظام الرياضي خلال 17 عامًا وهي الفترة التي دفع فيها برشلونة أموالا لخوسيه نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام".

ويرى الملكي أن "كل شيء يجب أن يمر عبر العدالة".

وأشارت الصحيفة إلى، أن "مدريد يعتبر وجود الملكي وبرشلونة في دوري السوبر الأوروبي لا يعني أنهما يسيران جنبا إلى جنب في بقية الأمور".

وتابعت، أن "العلاقات المؤسسية بين النادي الكتالوني وريال مدريد في حالة تأهب، كما ظهر في آخر مباراتي كلاسيكو حيث غاب فلورنتينو بيريز رئيس الميرنغي على المباراتين اللتين لعبتا في الكامب نو معقل برشلونة".

ويريد ريال مدريد أن "يتعامل مع برشلونة كما فعل من قبل مع أتلتيكو مدريد أي أن برشلونة سيصبح مجرد نادٍ آخر، دون أي اعتبار له".
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