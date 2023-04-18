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دوري ابطال أوروبا.. نابولي في مواجهة ميلان لقلب الطاولة بين أنصاره

رياضة

2023-04-18 | 06:02
دوري ابطال أوروبا.. نابولي في مواجهة ميلان لقلب الطاولة بين أنصاره
390 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أصبح نابولي مجبرًا على قلب الطاولة، اليوم الثلاثاء، بين أنصاره الذين سيملؤون ملعب دييغو أرماندو مارادونا، حينما يستضيف ميلان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمامه بهدف نظيف في لقاء الذهاب على ملعب "سان سيرو".

وحال نجح في مسعاه وحقق "الريمونتادا" سيواصل نابولي صنع موسم للتاريخ؛ إذ يحلم الفريق بالتأهل إلى نصف نهائي التشامبيونز ليغ للمرة الأولى، في المقابل يحلم "الروسونيري" بالصعود للدور ذاته بعد غياب دام 16 موسمًا، خاصة أنه يعد الفريق الوحيد الذي نجح هذا الموسم في إلحاق الهزيمة به مرتين.

وستعد المواجهة مفتوحة بين الفريقين، خاصة أن فارق الأهداف ليس بكبير، لكن نابولي سيخوض اللقاء ببعض المعوقات، بعد طرد الكاميروني زامبو أنغويسا في لقاء الذهاب وبسبب البطاقة الصفراء التي تلقاها الكوري الجنوبي كيم مين جاي ليغيب على إثرها، ما يؤثر سلبيًا في خط وسط ودفاع فريق الجنوب الإيطالي.

وسيكون المقدوني إليف إلماس أو الفرنسي تانجي ندومبيلي البديلين المحتملين للمدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي لتغطية غياب أنغويسا عن وسط الملعب، بينما سيكون البرازيلي جوان جيسوس المرشح للعب في قلب الدفاع إلى جانب الكوسوفي أمير رحماني.

لكن أيضا هناك نبأ جيد لسباليتي وهو تعافي النيجيري فيكتور أوسيمين، أحد العناصر المهمة في الفريق، إن لم يكن أبرزها. فقد غاب الهداف عن مواجهة الذهاب لإصابة أبعدته عن الملاعب منذ أواخر مارس/ آذار، وتأثر الفريق بشكل واضح لغيابه.

ويعد أوسيمين والنجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا أهم لاعبَين في صفوف نابولي، يعتمد عليهما الفريق لقلب الطاولة غدًا.

أما باقي الفريق فسيكون جاهزًا لخوض المباراة الأهم له هذا الموسم، بحثًا عن التأهل إلى نصف نهائي التشامبيونز ليغ للمرة الأولى في تاريخه، حيث أراح المدرب معظم لاعبيه الأساسيين في آخر مباراة بالدوري الإيطالي، الذي حسم الفريق لقبه بشكل كبير، والتي تعادل فيها نابولي أمام هيلاس فيرونا بدون أهداف.

وعجز نابولي عن الفوز بثلاث من أصل آخر أربع مباريات له حتى الآن، لكن الهدف الوحيد الذي يهمه حاليًا هو مباراة الثلاثاء، حيث سقط الفريق في اثنتين من هذه المباريات في فخ الهزيمة أمام نفس المنافس، ميلان، الذي حقق أيضًا انتصارًا كبيرًا في الدوري الإيطالي 0-4.

وبالمثل دفع الإيطالي ستيفانو بيولي بتشكيلة من الاحتياطيين خلال مباراته الأخيرة بالدوري أمام بولونيا والتي تعادل فيها، استعدادًا لمواجهة نابولي المرتقبة.

وتعد الفرصة مثالية لميلان لاستعادة أمجاده في دوري الأبطال، خاصة أن آماله في الدوري ليست ضخمة؛ حيث يقدم موسمًا غير منتظم في السيري آ، يحتل فيه المركز الرابع ويصارع من أجل مقعد في المربع الذهبي.

ولا يعاني ميلان من ضغط نفسي قبل المواجهة؛ إذ إنه لا يحتاج للتسجيل من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، كما سبق أن احتاج أمام توتنهام في مواجهة ثمن النهائي.

وينتظر أن يكرر بيولي تشكيل لقاء الذهاب، باعتماده على اثنين من نجوم الفريق حاليًا، الإسباني براهيم دياز والبرتغالي رافائيل لياو، مع الدفع بالفرنسي أوليفيه جيرو كرأس حربة.

*التشكيل المرتقب لنابولي وميلان
نابولي: أليكس ميريت وجيوفاني دي لورينزو وأمير رحماني وجوان جيسوس وماريو روي وستانيسلاف لوبوتكا وبيوتر زيلينسكي وإلماس أو ندومبيلي وإيرفينغ لوزانو وخفيتشا كفاراتسخيليا وأوسيمين.

ميلان: مايك ماينان ودافيد كالابريا وفيكايو توموري وسيمون كيير وثيو هرنانديز وإسماعيل بن ناصر وساندرو تونالي ورادي كرونيتش وبراهيم دياز ورافائيل لياو وأوليفيه جيرو.
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