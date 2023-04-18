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باللون الأسود.. ما الذي يجعل رونالدو يصبغ اظافره؟

رياضة

2023-04-18 | 07:22
باللون الأسود.. ما الذي يجعل رونالدو يصبغ اظافره؟
726 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، الجدل مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي بين المستخدمين العرب.

وتساءل العديد من المتابعين عن لون أظافر قدم رونالدو المطلية باللون الأسود، حيث شارك الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات صورة لنفسه في غرفة الساونا أثناء عملية التعافي بعد إحدى مواجهات فريقه في دوري روشن السعودي.


وعادة، تظهر الصور المنشورة لياقة رونالدو المذهلة لكن المتابعين لاحظوا شيئا غير معتاد في أن أظافر قدمي اللاعب البالغ 38 عاما بدت مطلية باللون الأسود.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الرياضيين يطلون أظافرهم بطبقة واقية لمنع عدوى أظافرهم من الفطريات والبكتيريا.

وقال مصدر للصحيفة الألمانية: "كثير من الرياضيين الكبار يفعلون ذلك لحماية أظافرهم من الفطريات والبكتيريا عندما يعلقون في أحذية متعرقة لساعات، حتى الملاكم العالمي الشهير مايك تايسون يفعل ذلك".


وفي يناير الماضي، نشر فرانسيس نجانو مقاتل الفنون القتالية المختلطة "MMA" صورة مع رونالدو حيث شوهدا وهما يتعانقان وتظهر أظافر قدم النجم البرتغالي.

وذكرت "ديلي ميل" أن أندريه أرلوفسكي نجم UFC يفعل الشيء نفسه.

وظهر رونالدو في صور سابقا وهو يضع طلاء أظافر لونه أسود على أظافر قدميه في لقطة أثارت دهشة واستغراب الجميع، كالصورة التي انتشرت بشكل كبير مع نجل زميله في الفريق السعودي تاليسكا.

ومنذ زمن كان هناك حادثة مشابهة، كشفت بعض الصور التي نشرها عشاق الدون و هو يضع طلاء الأضافر باللون الأسود، وهو يسترخي على شواطئ مدينة ميامي الأمريكية.

ولايعد رونالدو الرياضي العالمي الوحيد الذي يطلي أظافر قدميه، حيث أن بطل الوزن الثقيل السابق أندريه أرلوفسكي يفعل الشيء نفسه، ويساعد ذلك الرياضيين على منع أظافر أصابعهم من التشقق أو الانقسام، فطبقة من طلاء الأظافر تقوي أظافر القدم، مما يقلل من خطر تلف الظفر أثناء ممارسة الرياضة.

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