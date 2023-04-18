كتالونيا تطالب مدريد بالاعتذار

واعتبرت أن ذلك "تلاعب سافر بالتاريخ"، ووصفته بأنه يمثل "إساءة وسبا" و"أخبارا كاذبة".وكان رئيس برشلونة خوان لابورتا قد اتهم خلال مؤتمر صحفي الاثنين بشأن المدفوعات التي أعطاها النادي لنائب رئيس اللجنة الفنية للتحكيم السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نادي ريال مدريد بأنه "نادي النظام".ورد الريال اليوم بمقطع فيديو صدر عن تلفزيون النادي الملكي، ويستعرض المزايا التي حصل عليها النادي الكتالوني من نظام فرانكو.وتساءل تلفزيون ريال مدريد في بداية الفيديو الذي بدأه بكلمات رئيس نادي برشلونة في مؤتمر صحفي متعلق بـ"قضية نيجريرا": "ما هو نادي النظام؟".واستعرض تلفزيون الريال وقائع من الماضي مثل افتتاح ملعب كامب نو تحت أنظار وزير الجنرال فرانكو، خوسيه سوليس رويث. كما يستعرض التكريمات التي حصل عليها فرانكو من برشلونة، ومنحه الشارة الذهبية للنادي وعينه عضوا فخريا فيه في 1965، كما تظهر الصور.وينتهي الفيديو بعبارة لرئيس الملكي سانتياجو برنابيو: "حين أسمع أن ريال مدريد هو نادي النظام، أرغب في التغوط على من يقول ذلك".وقالت المتحدثة باسم حكومة كتالونيا باتريثيا بالخا إن "الفيديو الذي نشره ريال مدريد يمثل تلاعبا سافرًا بالتاريخ. إنها أخبار كاذبة مشينة".وأضافت أنه يمثل "لا مسؤولية وإساءة وسب لآلاف الأشخاص الذين عانوا من نظام فرانكو، وكذلك نادي برشلونة، بداية من رئيس ذلك العصر، جوسيب سونيول، الذي اغتاله النظام، الذي ربما لا يتذكره ريال مدريد".ولذلك اعتبرت الحكومة الكتالونية أنه "سيكون من اللائق أن يزيل ريال مدريد الفيديو ويعتذر عن تجاوزه الخطوط الحمراء".