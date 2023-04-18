في قضية "نيجريرا".. صفعة جديدة من ريال مدريد لبرشلونة

ويواجه برشلونة اتهامات من المدعي العام الإسباني بمنح دفعات مالية مشبوهة إلى نيجريرا، مقابل الحصول على خدمات استشارية.ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، أعلن مكتب المدعي العام الإسباني لمكافحة الفساد، اليوم، تأييده للسماح لريال مدريد بالظهور على أنه "مدعٍ خاص" ضد برشلونة في قضية نيجريرا.وأشارت إلى أن القسم القانوني في ريال مدريد يواصل العمل للحصول أيضاً على الضوء الأخضر من القاضي، كي يصبح الميرنجي "مدعيا خاصا" بشكل رسمي في القضية.وإذا حصل ريال مدريد على موافقة القاضي أيضاً، سيتمكن ممثلو النادي الملكي من حضور المحاكمة النهائية في القضية، وبالتالي سيسمح لهم بمحاولة إثبات أن الملكي تعرض لضرر رياضي خلال 18 عاما شهدت مدفوعات من برشلونة إلى نيجريرا.يذكر أن القاضي سبق أن منح رابطة الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم صفة مدعٍ خاص ضد برشلونة في قضية نيجريرا.