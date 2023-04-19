"مثلي الأعلى".. نجم مدريد يكشف سر احتفاله على طريقة رونالدو

وقال رودريغو عقب المباراة في تصريحات إعلامية: "في البداية فكرت في الانزلاق على ركبتي، لكنني أعاني من التهاب، ثم خطرت في بالي فكرة وهي الاحتفال مثل مثلي الأعلى كريستيانو رونالدو وفعلت ذلك".وأضاف: "أتمنى أن أفوز بدوري أبطال أوروبا مرات عدة، في الشوط الأول كانوا قادرين على التسجيل، لكن كورتوا كان هنا لإنقاذنا وبعد ذلك تمكنت من تسجيل هدفين".وعن احتمال مواجهته لمانشستر سيتي في المواجهة المقبلة بنصف النهائي، أشار: "لا نعرف ما إذا كنا سنواجه السيتي، ولكن بطولة دوري أبطال أوروبا صعبة للغاية، ويجب أن نكون مستعدين للجميع".وتجاوز ريال مدريد حامل اللقب، منافسه تشيلسي ليبلغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث ضمنت ثنائية رودريغو الفوز للفريق الإسباني 2-صفر على ملعب ستامفورد بريدج، اليوم الثلاثاء، ليحسم المواجهة بنتيجة 4-صفر في مجموع المباراتين، وهو سيدفعه لمواجهة محتملة مع مانشستر سيتي.وبعد تأخره بنتيجة 2-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في برنابيو، سنحت لتشيلسي بعض الفرص لكنه فشل في استغلالها في الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني، ودفع ثمن ذلك بعد أن سجل رودريغو للفريق الإسباني ليقوده للعبور للدور التالي.وافتتح رودريغو التسجيل في الدقيقة 58 وسجل مرة أخرى في الدقيقة 80 ليدفع جماهير تشيلسي نحو حالة من النزوح الجماعي من الملعب.وفي حين أن موسم تشيلسي سينتهي بدون ألقاب تحت قيادة الملاك الأمريكيين الجدد على الرغم من إنفاق 500 مليون جنيه إسترليني (621 مليون دولار) لضم لاعبين جدد،ويواصل ريال مدريد بطل أوروبا 14 مرة مسيرته مع تطلع المدرب كارلو أنشيلوتي للفوز باللقب للمرة الخامسة.