بعد الخروج من دوري الابطال.. سيلفا ينتقد سياسة مالك تشيلسي

وخسر البلوز ذهابا وإيابا أمام ريال مدريد (2-0) لكل مباراة، ليودع البطولة من الدور ربع النهائي.وقال سيلفا، في تصريحات نقلتها صحيفة "صن" البريطانية: "أعتقد أن الخطوة الأولى التي قد تم اتخاذها، غير صحيحة، ولكن تم القيام بها".وأضاف: "لا يمكن إلقاء اللوم على المدربين إذا لم نتحمل المسؤولية، إنها فترة صعبة للنادي، وهناك كثير من التردد".وتابع: "تغيير الملكية وبعدها وصول لاعبين جدد، كان علينا زيادة حجم غرفة تغيير الملابس لأنها لا تتناسب مع حجم الفريق"، في إشارة لكم الصفقات التي عقدها النادي في يناير/كانون الثاني.وأكمل: "الجانب الإيجابي أن هناك لاعبين رائعين في الفريق، ومن ناحية أخرى هناك دائما عناصر لا تكونوا سعيدة".وأوضح: "سيكون هناك دائما لاعب منزعج لأنه لا يمكن للجميع اللعب، يمكن للمدرب اختيار 11 لاعبا من فريق مكون من 30 شخصا، وهذا صعب".وأردف: "لقد وقعنا مع 8 لاعبين مطلع العام، ويجب أن نتوقف ونضع الاستراتيجية في مكانها، وإلا قد نرتكب نفس الأخطاء الموسم المقبل".وختم: "أعتقد أننا نتحمل المسؤولية أيضا كلاعبين، خسرنا مع العديد من المدربين وفشلنا في الفوز هذا الموسم، ينظر الجميع للمدرب، ولكن يجب أن ننظر لخطأنا وعلينا التغيير".