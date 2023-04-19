https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453723-638175131848575460.jpg
بثلاثية.. الزوراء يهزم نوروز في الممتاز
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
تغلب فريق نادي الزوراء على فريق نوروز، بثلاثة أهداف مقابل هدف وأحد، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري العراقي الممتاز.
وجاءت أهداف الزوراء عبر مراد محمد في الدقيقة 55، ولؤي العاني في الدقيقة 60 عن طريق ركلة جزاء، ثم سجل علي يوسف الهدف الثالث في الدقيقة 66.
أما هدف نوروز فقد جاء في الدقيقة 86 عبر اللاعب محمد سامي.
وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده إلى النقطة 47 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد نوروز عند النقطة 32 في المركز العاشر.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا