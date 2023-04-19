مدريد ينجز عقد بنزيما الجديد.. تعرف على تفاصيله

وينتهي عقد بنزيما مع الميرنجي بنهاية الموسم الجاري، فيما يملك عدة عروض خارجية للرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو، أبرزها من الدوري السعودية.وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بنزيما جدد عقده بالفعل مع ريال مدريد حتى صيف 2024.وأضاف التقرير أن ريال مدريد كان قد اتفق شفهيًا مع المهاجم الفرنسي، على تجديد عقده لموسم إضافي حال فوزه جائزة الكرة الذهبية.وتوج بنزيما بالفعل بالكرة الذهبية عن العام الماضي، ليبدأ النادي إجراءات تجديد عقده بعد إبلاغه بذلك.ومن المقرر أن يكون الموسم المقبل، هو الأخير لبنزيما في صفوف ريال مدريد، خصوصًا أنه سيصل إلى عامه الـ36.وانضم بنزيما لصفوف ريال مدريد، في صيف 2009، قادمًا من أوليمبيك ليون، مقابل 35 مليون يورو.