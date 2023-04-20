ونجح مانشستر سيتي في إقصاء بايرن ميونخ، بالفوز في مجموع مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 4-1، فيما تمكن ريال مدريد من العبور على حساب تشيلسي بنتيجة 4-0.وسيشهد الدور نصف النهائي مواجهة مكررة للموسم الثاني تواليا بين مانشستر سيتي وريال مدريد خلال يومي 9 و16 مايو/أيار المُقبل.ماذا حدث في نصف نهائي الموسم الماضي؟حقق مانشستر سيتي الفوز على ريال مدريد بنتيجة 4-3 في ذهاب الدور نصف النهائي، بعد مباراة ملحمية بين الطرفين.وفي مباراة الإياب، نجح ريال مدريد في الفوز 3-1، ليصعد للمباراة النهائية بالفوز في مجموع المباراتين 5-4.وتوج وقتها الريال باللقب على حساب ليفربول في المباراة النهائية، بهدف دون رد من توقيع البرازيلي فينسيوس جونيور.وسيطر الثأر على تصريحات نجوم مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا عقب مباراة بايرن ميونخ التي جمعت الطرفين مساء الأربعاء وانتهت 1-1 في إياب الدور ربع النهائي.وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "إن كنت تريد تحقيق البطولة عليك هزيمة ريال مدريد بكل تأكيد، كان في السابق برشلونة ولكن الآن الأمر متعلق بالنادي الملكي".وأضاف: "مباراة ستكون صعبة ولكننا نمتلك أهدافا مهمة، ويجب علينا التركيز في المباريات القادمة أولا".ومن جانبه، يرى البلجيكي كيفين دي بروين، أن مان سيتي سقط أمام ريال مدريد العام الماضي، بسبب الأخطاء البسيطة، حيث قال: "التفاصيل الصغيرة هي التي منحت الخصم التفوق".وتابع: "أنا أثق في فريقي خلال الموسم الحالي، وعلينا تقليل الأخطاء والتعلم من الموسم الماضي، خاصة وأننا سنواجه خصما استثنائيا".وأكد النجم البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مان سيتي، أن فريقه لديه القدرة على الفوز أمام ريال مدريد، حيث قال: "سنذهب لتحقيق الفوز بكل تأكيد".واختتم: "نمتلك كل الإمكانيات والأهداف من أجل تحقيق الانتصار واللقب، لأنه ينقصنا بكل تأكيد".