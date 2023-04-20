برشلونة يبدأ التخطيط للموسم المقبل وعودة ميسي.. الاستعداد لتفعيل "رافعة" جديدة

ويتوجب على برشلونة توفير 200 مليون يورو، من خلال تقليل رواتب اللاعبين أو الحصول عليها بطريقة أخرى، حتى يُسمح له بتسجيل لاعبيه الجدد من قبل رابطة الدوري الإسباني، وتسهيل مهمة عودة ميسي.وعليه، أكدت صحيفة marca الإسبانية أن برشلونة أنهى المفاوضات حول بيع ما نسبته 24% من أستديوهات النادي، والتي سيتمكن من خلال الأموال التي سيحصل عليها من الذهاب إلى السوق بضمانات معينة.وعمل برشلونة، على مدار الأشهر الستة الماضية، على بيع 24% من أستديوهات النادي، خاصةً أنه قد سبق له بيع 25% من Orpheus Media، مقابل 100 مليون يورو، وكانت بمثابة الرافعة الرابعة بالنسبة لـ"البلوغرانا" من أجل تجاوز الأزمة المالية الخطيرة التي عانى منها.ومن المقرر أن تبيع إدارة برشلونة النسبة الأخرى (24%)، وهي خطوة تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية للنادي "الكتالوني".وتؤكد "ماركا" أن هناك شركتين خبيرتين في إنتاج المحتوى السمعي والمرئي، مهتمتان بالاستحواذ على هذه النسبة من الأسهم.وحصل برشلونة على 100 مليون يورو قبل عام، وهو رقم كان من الممكن أن يزداد، لكن إدارة برشلونة كانت تحت ضغوط نفاد الوقت، واضطرت إلى البيع "لتنظيف" الوضع المالي والذهاب إلى السوق.وحسب "ماركا" فإن بإمكان إدارة برشلونة إنعاش خزينة النادي بإدخال 150 مليون يورو أو أكثر، وهو ما سيسمح للنادي بالحصول على دخل كبير وبالتالي تخفيف الخسائر المتوقعة من لعب الفريق بملعب مونتجويك في الموسم المقبل.والأهم من ذلك وفق الصحيفة، أنه في حال تنفيذ العملية، فإن خيارات عودة ميسي ستزداد، خاصةً أن أفضل لاعب في العالم سبع مرات، يعي تماماً مدى اهتمام "البلوغرانا" بإعادته إلى النادي.وغادر ميسي برشلونة في صيف عام 2021، بعد فشل النادي في توقيع عقد جديد معه، بسبب الأزمة المالية الخانقة، وقواعد سقف الرواتب من قبل رابطة "الليغا".وصنع ميسي ربيع برشلونة، بالشراكة مع باقي زملائه من الجيل الذهبي، فلعب 778 مباراة في جميع البطولات، وسجل 672 هدفاً، مع 303 تمريرات حاسمة، وقاد الفريق للتتويج بـ35 بطولة.ورحل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، وربما يعود مجدداً إلى "البلوغرانا" بعد موسمين قضاهما بصفوف فريق العاصمة الفرنسية.يُذكر أن باريس قدّم عرضاً رسمياً لميسي من أجل التمديد، في وقت تطمع أندية أمريكية وسعودية في الحصول على خدمات "البرغوث".