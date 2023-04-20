النجف يعين مدير فنيا جديدا خلفا لعبد الغني شهد

وقال نادي النجف في بيان رسمي: "بعد النتائج المتميزة الأخيرة وللحفاظ على الاستقرار الفني، قررت الهيئة الإدارية برئاسة هاتف شمران اختيار سعد حافظ مدربا لفريق كرة القدم الأول مع جهازه المساعد الحالي".وأضاف: "ستعمل إدارة النادي على توفير كافة مستلزمات النجاح من أجل المضي بالفريق إلى المراكز المتقدمة".وسبق لحافظ، أن عمل مساعدا لشهد في الجولات الماضية، ليقود النجف بشكل مؤقت، حيث استطاع تحقيق انتصارين متتاليين على الصناعة (1-0)، وزاخو (3-1) ليتقدم فريقه للترتيب السابع برصيد 36 نقطة.يذكر أن المدرب سعد حافظ ، قاد الديوانية قبل موسمين ، ثم إسناد له مهمة العمل مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي العراقي بقيادة التشيكي ميروسلاف سوكوب.