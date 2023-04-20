ليوث الرافدين يواصلون تدريباتهم في معسكر إسبانيا

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "منتخب الشباب تدربَ صباحاً في قاعةِ الحديد بمشاركةِ اللاعبين "شربل شمعون وعلي أكبر" لأول مرةٍ في المعسكر، حيثُ كانا آخر الواصلين للانضمام إلى المعسكر يوم أمس، بينما تدرب المنتخبُ عصراً في الملعبِ الفرعيّ لمدينةِ موراتا، بحضور 27 لاعباً، بينهم اللاعبون المحترفون آدم طالب وشربل شمعون ورومان دولاتشي ويوسف الأمين".وأضاف: "التدريباتُ انطلقت بتمارين اللياقة البدنية، ومن ثم الجانبين الخططيّ والتكتيكيّ وتطبيق بعض حالات اللعب، بالإضافةِ إلى تدريباتِ حراس المرمى".ومن المؤمل أن تقام يوم غدٍ الجمعة عند الساعةِ الثانية بتوقيت العراق في مدينةِ زيوريخ السويسريّة قرعةُ نهائيات كأس العالم للشباب، والتي ستنقل مباشرةً على موقع الاتحادِ الدوليّ لكرةِ القدم في تَطبيقِ اليوتيوب".