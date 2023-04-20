برشلونة.. حديث مثير يخص عودة ميسي

ويتوق برشلونة لعودة ميسي، لكن الأمر معقد بسبب العديد من العوامل، من بينها الصعوبات المالية التي يواجهها النادي الكتالوني لموازنة فواتيره.ووفقا لجويو، فإنه من الطبيعي أن يؤيد تيباس عودة ميسي إلى برشلونة، بالنظر إلى قيمة النجم الأرجنتيني التسويقية، ما قد يعود بالفائدة على المسابقة.وقال جويو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" :الإسبانية "إنه (تيباس) مهتم، وسيكون من الغباء ألا يساعدنا بذلك، في حال كانت كل العوامل متوفرة".وأضاف: "سيكون خبرا جيدا، ما زال (ميسي) لاعب كرة القدم رقم 1 في العالم بلا شك."وختم: "الشيء نفسه ينطبق على هالاند قليلا.. لكنه لا يملك الحملة التسويقية التي يمتلكها ميسي، خصوصا في مدينة برشلونة.. سيكون لذلك تأثير إيجابي على التسويق، لكن هذا لا يعني أنه سيعود".