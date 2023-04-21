حدث تأريخي لفرق إيطاليا في مسابقات أوروبا

وبوصول روما، أصبحت هناك 5 فرق إيطالية تنافس بالدور نصف النهائي بالمسابقات الأوروبية المختلفة.ويتواجد ميلان وغريمه إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يحضر يوفنتوس وروما بنصف نهائي الدوري الأوروبي، بالإضافة لفيورنتينا المتواجد في قبل نهائي دوري المؤتمر.وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أنه لأول مرة في التاريخ، تتأهل 5 فرق إيطالية للدور نصف النهائي من المسابقات الأوروبية الكبرى.ومن المقرر أن يصطدم ميلان بإنتر في التشامبيونزليغ، بينما يلعب يوفنتوس مع إشبيلية الإسباني، وروما مع باير ليفركوزن الألماني، على أن يواجه فيورنتينا منافسه بازل السويسري.