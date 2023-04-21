نادي خليجي يجهز عرضاً خيالياً لخطف نجم ريال مدريد

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أحد أندية الدوري السعودي (لم يتم ذكر اسمه)، على استعداد لدفع ضعف راتب الكرواتي مع ريال مدريد لضمه في الصيف.وأضافت: "النادي السعودي عرض على مودريتش 25 مليون يورو في الموسم، وبعقد لعامين بقيمة 50 مليون يورو صافي بعد الضرائب".وأشار التقرير إلى أن مودريتش صاحب الـ37 عامًا لن يفكر في هذا العرض إلا إذا فشلت المفاوضات مع ريال مدريد لتجديد عقده.وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، لكنه أكد في أكثر من مناسبة أنه يرغب في البقاء ضمن صفوف الميرنجي خلال الموسم المقبل.