ليوث الرافدين في المجموعة الخامسة بنهائيات كاس العالم دون 20 عاماً

وقال التحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قرعة نهائيات كأس العالم للشباب دون عشرين عاما أوقعت منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات الاورغواي وانكلترا وتونس".وتنطلق منافسات نهائيات كاس العالم في 20 من شهر ايار المقبل في الارجنتين.وبلغ منتخبنا دون 20 عاماً نهائيات مونديال الشباب بصفته وصيفاً لبطل كاس اسيا التي اقيمت الشهر الماضي في اوزبكستان.