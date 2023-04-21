ممثلي العرب في مجموعة واحدة.. تعرف على مجموعات مونديال الشباب

ووقعت الأرجنتين الدولة المضيفة التي حلت بدلا من ماليزيا في مجموعة سهلة للغاية لأنها ستواجه منتخبات مغمورة نسبيا هي أوزبكستان، وغواتيمالا ونيوزيلندا.والأمر ذاته ينطبق على فرنسا التي ستواجه كوريا الجنوبية، وغامبيا، وهندوراس.وجاءت إيطاليا مع البرازيل في مجموعة واحدة ضمت أيضا نيجيريا وجمهورية الدومينيكان.وهنا نتيجة القرعة:المجموعة الأولى: الأرجنتين، أوزبكستان، غواتيمالا ونيوزيلندا.المجموعة الثانية: الولايات المتحدة، الإكوادور، فيجي، وسلوفاكيا.المجموعة الثالثة: السنغال، اليابان، إسرائيل وكولومبيا.المجموعة الرابعة: إيطاليا، البرازيل، نيجيريا وجمهورية الدومينيكان.المجموعة الخامسة: أوروغواي، العراق، إنجلترا وتونس.المجموعة السادسة: فرنسا، كوريا، غامبيا وهندوراس.