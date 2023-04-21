"يويفا" يبدأ حملة لحماية لعبة كرة القدم

المجلس المكون من الرجال فقط سيعقد أول اجتماعاته في مقر اليويفا يوم الإثنين المقبل.وانضم 24 مدربًا لمجلس "اليويفا" لكرة القدم من بينهم المدربون جوزيه مورينيو وفابيو كابيلو وزين الدين زيدان وكارلو أنشيلوتي وغاريث ساوثغيت وفابيو كابيلو، بجانب نجوم كرة القدم السابقين باولو مالديني ولويس فيجو وغاريث بيل وريو فرديناند ومايكل لاودروب وفيليب لام وروبي كين.ويوجد شخص واحد غير أوروبي في المجلس هو الأرجنتيني خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر ميلان في المجموعة التي تضم أيضًا الألماني رودي فولر ويورجن كلينسمان، بالإضافة إلى رونالدو كومان مدرب هولندا، ورافاييل بينيتز، وباتريك فييرا وإيريك أبيدال.ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، فإن المجلس المكون من الرجال فقط سيعقد أول اجتماعاته في مقر اليويفا يوم الإثنين المقبل.ومن المنتظر حث اللجنة المكونة من أساطير كرة القدم على "حماية اللعبة"، حيث ذكر الاتحاد الأوروبي أن المجموعة "ستعطي صوتًا مؤسسيًا ومستقلًا للتجربة والخبرة في الموضوعات الأساسية المتعلقة بكرة القدم".وقال ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "يسعد اليويفا أن يرى أن الأشخاص الذين شكلوا تاريخ كرة القدم بمواهبهم وفلسفتهم خلال عقود مجتمعين مرة أخرى خلف هدفنا الموحد، وهو حماية لعبة كرة القدم وقيمها الضرورية، كما نقول دائمًا: كرة القدم أولًا!".يقوم سيفرين بحملة لتوضيح قواعد لمسة اليد في كرة القدم، حيث تم وصف القانون مؤخرًا بأنه "غامض للغاية".وقال سيفرين: "لا أحد يفهم تلك القواعد بعد الآن، لذلك نحن بحاجة لمحادثة هنا، إيجاد حلول وتوضيح بعض الأمور".وذكر "اليويفا" أن المدير التقني ورئيس كرة القدم زفونيمير بوبان سيترأس الاجتماع، رغم أنه ليس عضوًا في المجلس الجديد.