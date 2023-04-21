أول تعليق لعماد محمد بعد قرعة مونديال الشباب

وقال محمد في تصريح لموقع الاتحاد العراقي لكرة القدم: "لدي الثقة التامة باللاعبين لتحقيق نتائج جيدة، والظهور الحسن في مونديال الشباب رغم صعوبة المجموعة والمدارس المختلفة".

وأضاف: "هدفنا الظهور بشكل يليق بالكرة العراقيّة والآسيويّة، إذ سيكون العراق في هذا المونديال ممثلا لعرب آسيا".

وطالب محمد: "بالدعم المعنوي للاعبين والمنتخب في هذه البطولة، من قبل الإعلام والجماهير العراقية".

وختم: "نعمل على صناعة لاعب تتم الاستفادة منه من قبل المنتخب الأول، وأنا على استعداد لمساندة وتقديم العون للجهاز التدريبي لمنتخبنا بقيادة كاساس من أجل إنجاح مهمتهم مستقبلا، إن طلب مني ذلك".

وسيلعب ليوث الرافدين بالمجموعة الخامسة مع "أورجواي، إنجلترا، تونس".

ويلتقي شباب العراق بأورجواي يوم 22 آيار المقبل، على أن يواجه شقيقه التونسي يوم 25، ثم المنتخب الإنجليزي يوم 28 من الشهر ذاته.