الكشف عن سبب رفض توديبو الانتقال لباريس

ويواجه جالتيه، اتهامات بارتكاب سلوك عنصري تجاه اللاعبين المسلمين وأصحاب البشرة السمراء في فريقه السابق نيس.ووفقًا لشبكة "لو سبورت 10"، فإن "باريس يرغب في الحصول على توقيع توديبو مدافع نيس، الذي لعب من قبل مع برشلونة.وأشارت إلى أن "توديبو رفض التوقيع مع باريس، في ظل وجود جالتيه على رأس القيادة الفنية لسان جيرمان".وسبق أن دخل توديبو في أزمة مع جالتيه أثناء التواجد معا في نيس، بسبب رفضه لخطة عمل المدرب أثناء شهر رمضان.وأوضحت الشبكة أنه "قد يعاد فتح ملف انتقال توديبو إلى سان جيرمان في الصيف المقبل، حال رحيل جالتيه عن حديقة الأمراء".ورغم اتفاق سان جيرمان على التعاقد مع ميلان سكرينيار مدافع إنتر، لكن تؤكد الشبكة الفرنسية بأن سان جيرمان في حاجة لضم مدافع آخر.