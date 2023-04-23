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"15 حقيبة" بحوزة ميسي في برشلونة.. تعرف على السر

رياضة

2023-04-23 | 09:06
&quot;15 حقيبة&quot; بحوزة ميسي في برشلونة.. تعرف على السر
2,149 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

فجرت مصادر صحفية مفاجأة كبرى بالقول إن الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، أقدم على اتخاذ خطوة هامة من أجل الانتقال إلى صفوف برشلونة، عبر إعادة كميات كبيرة من أمتعته إلى إسبانيا، قادمة من منزله في العاصمة الفرنسية باريس.

وحسب صحيفة "ديلي ستار" فإن ميسي البالغ من العمر 35 عاماً، سلك باباً سرياً في مطار برشلونة وارتدى قبعة من أجل الابتعاد عن وسائل الإعلام، حيث وصل إلى كتالونيا وبحوزته 15 حقيبة تمهيداً للعودة إلى الكامب نو الموسم المقبل.

وقال الإعلامي الإسباني الشهير جيرارد روميرو إن "ميسي وصل إلى برشلونة ومعه 15 حقيبة برفقة عائلته وبيبي كوستا ومساعديه، هذه ليست زيارة اعتيادية للنجم الأرجنتيني إلى برشلونة؛ لأن بيبي كوستا كان يحمل 15 حقيبة سفر".

وأضاف: "بالنظر إلى الزيارات السابقة، ميسي هذه المرة خرج من باب مختلف من المطار حرصًا على ألا يراه أحد في برشلونة". وتابع: "ميسي أقرب أكثر من أي وقت مضى من العودة إلى برشلونة، ولكن علينا أن نكون حذرين الأيام المقبلة لأن هناك تحركات قد تحدث".

وقال خبير الانتقالات الشهير فابريتسيو رومانو: "العودة إلى برشلونة باتت أقرب من أي وقت مضى"، في إشارة إلى توقف مباحثات تجديد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بصورة رسمية.

وبدا بيبي كوستا (حارس شخصي شهير) مكلفاً بمراقبة حقائب النجم الأرجنتيني الشهير، الذي اعتاد استخدام المخرج الرئيسي عند الوصول إلى مطار برشلونة، إلا أن الاعتماد على باب ثانوي يعني وجود تطورات كبيرة بشأن فرص عودته إلى النادي الكتالوني، حسب ما أشار إليه صحف اسبانية.

ويخطط برشلونة لمنح النجم البالغ من العمر 35 عاماً، عقداََ لمدة عام أو عامين، حتى يتسنى له أن يكون جزءاً من احتفالات النادي بمرور 125 عاماً على تأسيسه.

ويؤمن برشلونة بأن عودة ميسي إلى صفوفه ستزيد من الأرباح التي تعود على النادي بنسبة تصل إلى 25% عن كل موسم يرتدي فيه قميص النادي الكتالوني، دون الكشف عن قيمة الراتب الذي سيحصل عليه النجم الأرجنتيني المتوج بلقب مونديال قطر 2022، عند العودة إلى "الكامب نو".

وسبق لخافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، القول في تصريحات صحفية إن برشلونة مطالب باتخاذ العديد من الإجراءات المالية قبل التفكير في التعاقد مع ميسي، مستبعداً فكرة نجاح البلوغرانا في إتمام الصفقة خلال الوقت الراهن.

ويبدو برشلونة منفتحاً أمام فكرة بيع العديد من لاعبيه، من أجل إفساح المجال أمام حلم استعادة نجمه السابق بصفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/ حزيران القادم.

من ناحيته، لا يمانع ميسي فكرة تخفيض راتبه من أجل العودة إلى برشلونة، على الرغم من تلقيه عروضاً لا تقاوم من الناحية المالية، وأبرزها من نادي الهلال السعودي الذي يستهدف التعاقد معه الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي لعب 16 موسماً مع برشلونة، خاض فيها 778 مواجهة، محرزاً 672 هدفاً مع تقديم 303 تمريرات حاسمة، فيما يملك بجعبته 20 هدفاً أحرزها عبر مختلف المسابقات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.
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