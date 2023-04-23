5 أهداف في أول 21 دقيقة.. نيوكاسل يسحق توتنهام بسداسية في الدوري الانكليزي (فيديو)

وجاءت 5 من أهداف نيوكاسل في أول 21 دقيقة فقط.

📊بحسب أوبتا 💡👇 تقدم نيوكاسل 5-0 في غضون 21 دقيقة، وهو ثاني أسرع فريق يفعل ذلك في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد مان سيتي ضد واتفورد في سبتمبر 2019 (الدقيقة 18). #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #EPL pic.twitter.com/3Dd3nTR0Ik

صاروخية من ميرفي تزيد الغلة الى 3 أهداف في 8 دقائق



ماذا يحصل لتوتنهام؟#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #EPL pic.twitter.com/VGjZtFYfAs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2023

وعاد جاكوب ميرفي وسجل الهدف الثاني له والثالث لتوتنهام في الدقيقة التاسعة بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء، فشل هوغو لوريس في صدها.وجاء رابع أهداف نيوكاسل في الدقيقة 19 بتوقيع أليكسندر إيساك بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.وأصبحت النتيجة 5/0 لنيوكاسل بعدما سجل أليكسندر إيساك الهدف الثاني له في الدقيقة 21 أيضا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.وسجل هاري كين الهدف الوحيد لتوتنهام في الدقيقة 49 بتسديدة يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء.وأعاد كاليوم ويلسون الفارق إلى 5 أهداف بعدما سجل الهدف السادس لنيوكاسل في الدقيقة 67 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.ورفع الفوز رصيد نيوكاسل إلى 57 نقطة من 31 مباراة، وقد سجل الفريق 54 هدفا وتلقى 25، في حين جمدت الخسارة رصيد توتنهام عند 53 نقطة من 32 مباراة في المركز الخامس.ويتصدر آرسنال جدول الترتيب (مؤقتا) برصيد 75 نقطة من 32 مباراة، ثم يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني ويملك 70 نقطة من 30 مباراة.