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5 أهداف في أول 21 دقيقة.. نيوكاسل يسحق توتنهام بسداسية في الدوري الانكليزي (فيديو)
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
اكتسح نيوكاسل منافسه توتنهام وتغلب عليه 6/1، اليوم الأحد، في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاءت 5 من أهداف نيوكاسل في أول 21 دقيقة فقط.
وهذه ثاني أسرع خماسية لفريق في بداية مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد إحراز مانشستر سيتي خمسة أهداف في أول 18 دقيقة أمام واتفورد في 2018.
وتقدم جاكوب ميرفي لنيوكاسل في الدقيقة الثانية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف جولينتون الهدف الثاني للمضيف في الدقيقة السادسة بتسديدة من داخل المنطقة بعدما تلاعب بالحارس هوغو لوريس.
وعاد جاكوب ميرفي وسجل الهدف الثاني له والثالث لتوتنهام في الدقيقة التاسعة بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء، فشل هوغو لوريس في صدها.
وجاء رابع أهداف نيوكاسل في الدقيقة 19 بتوقيع أليكسندر إيساك بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
وأصبحت النتيجة 5/0 لنيوكاسل بعدما سجل أليكسندر إيساك الهدف الثاني له في الدقيقة 21 أيضا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
وسجل هاري كين الهدف الوحيد لتوتنهام في الدقيقة 49 بتسديدة يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء.
وأعاد كاليوم ويلسون الفارق إلى 5 أهداف بعدما سجل الهدف السادس لنيوكاسل في الدقيقة 67 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ورفع الفوز رصيد نيوكاسل إلى 57 نقطة من 31 مباراة، وقد سجل الفريق 54 هدفا وتلقى 25، في حين جمدت الخسارة رصيد توتنهام عند 53 نقطة من 32 مباراة في المركز الخامس.
ويتصدر آرسنال جدول الترتيب (مؤقتا) برصيد 75 نقطة من 32 مباراة، ثم يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني ويملك 70 نقطة من 30 مباراة.
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