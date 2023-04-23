الدوري الاسباني.. برشلونة يعود لسكة الانتصارات من بوابة أتلتيكو مدريد (فيديو)

وجاء هدف اللقاء الوحيد بفضل فيران توريس قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول مستفيداً من تمريرة البرازيلي رافينيا.

فيران توريس يفتح التسجبل لبرشلونة قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول #برشلونه_اتلتيكو_مدريد #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/CNpBdtYz6h — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2023

وأعاد برشلونة المتصدر الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى 11 نقطة ليقترب خطوة إضافية من فوزه بلقب الليغا، وذلك بعدما رفع رصيده إلى 76 نقطة.وهذا الفوز الأول لبرشلونة في الدوري الإسباني بعد تعادله في آخر مباراتين كما نجح بالتسجيل للمرة الأولى بعد ثلاث مباريات بجميع المسابقات.وواصل برشلونة أرقامه اللافتة دفاعياً بحفاظه على نظافة شباكه للمرة الثالثة والعشرين في 30 مباراة بالدوري الإسباني.بالمقابل تجمد رصيد الخاسر عند 60 نقطة في المركز الثالث وتلقى الخسارة الأولى في الليغا منذ خسارته أمام برشلونة بالتحديد في الثامن من يناير الفائت.