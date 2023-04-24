التلفزيون البرتغالي: رونالدو ليس سعيدا في السعودية وسئم من تصرفات جورجينا

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "CMTV" التلفزيونية البرتغالية، والتي استضافت خبيرا في إشارات الجسد وخبيرا نفسيا آخر لتحليل المنعطفات الأخيرة في حياة الثنائي الأشهر.وقال أحدهما: "تصرفات رونالدو الأخيرة تشير إلى أن حياته الشخصية لا تمر بأوقات سعيدة حاليا، ربما ذلك لأنه بعيدا عن والدته ونحن نعلم لماذا هي بعيدة حاليا".وأضاف الآخر: "رونالدو ليس سعيدا، فجورجينا تقضي اليوم عالقة في مراكز التسوق في الرياض، ولا تفعل أي شيء سوى صرف الأموال، كما أنها تحيط كريستيانو بكل ما يخصها، وهنا القصة لا تصبح طريفة بالنسبة لرونالدو".أما المذيع فعلق: "قلت طوال الأشهر الماضية أنهما لا يناسبان بعضهما البعض وأنه لن يكون هناك زواج بينهما، الحقيقة أنه مل منها وأنهما سينفصلان في وقت ما".يذكر أن جورجينا بالفعل تمت مشاهدتها علانية في عدة مرات منذ انتقال رونالدو للنصر وهي تقوم بالتسوق من المحال التجارية الشهيرة في الرياض.