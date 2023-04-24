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صحيفة إسبانية تكشف سبب زيارة ميسي إلى برشلونة

رياضة

2023-04-24 | 05:35
صحيفة إسبانية تكشف سبب زيارة ميسي إلى برشلونة
2,667 مشاهدة


السومرية نيوز - رياضة

يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في العاصمة الكتالونية منذ السبت، مما فتح باب التكهنات حول عودته للتفاوض من أجل العودة لفريقه الأم برشلونة.

وانتابت حالة من الفرح جماهير برشلونة بعد أنباء زيارة هدافهم التاريخي للمدينة لأنها زيارة قد تفتح الباب لعودته للفريق، لكن سبب زيارة ليو لبرشلونة ليس له علاقة بنادي المدينة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن ميسي أو ممثليه لن يلتقوا بمسؤولي برشلونة خلال هذه الرحلة التي يعتقد أنها عائلية وبهدف قضاء عدة أيام في منزل ليو الذي ما زال يملكه في مدينة برشلونة.

كما أكدت الصحيفة الكتالونية، على أن برشلونة وميسي لم يحددا موعدا لأي مقابلات حتى الآن.

وأضافت الصحيفة، أن هناك اتفاقا بين الطرفين على تأجيل أي محادثات حاليا، رغم رغبة ميسي في حسم مستقبله قبل نهاية الموسم.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، لكنه لم يجدد بعد ويحق له التوقيع لأي ناد بداية من يناير الماضي.

ولم تكن هذه أول مرة يزور فيها ميسي منزله ببرشلونة بعد تعاقده مع باريس، بل استمر في الذهاب إليه في العطلات كلما سمحت له الظروف.

ويفضل برشلونة تأجيل المفاوضات مع ميسي، لحين البت في خطة الجدوى التي أرسلها إلى رابطة الليغا، من أجل الحصول على موافقة رسمية لإبرام تعاقدات جديدة، بما لا يخل بموقف النادي بشأن حد الرواتب.

ولن يتمكن برشلونة من استعادة ميسي، الصيف المقبل، قبل حل مشكلة الرواتب مع رابطة الدوري الإسباني، حيث أن النادي الكتالوني مطالب بخفض فاتورة الأجور لنحو 200 مليون يورو.
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