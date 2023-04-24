أبرز أسباب استمرار بنزيما مع مدريد لغاية 2024.. ما علاقة رونالدو؟

وتحدثت صحيفة ريليفو الإسبانية عن أسباب استمرار بنزيما مع ريال مدريد رغم تلقيه عرضًا سعوديًا بـ200 مليون يورو وهو رقم ضخم للغاية يصعب رفضه بالنسبة للاعب يبلغ من العمر 35 عامًا.فلورنتينو بيريزتقول ريليفو أن بنزيما مخلص للغاية لفورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الذي وقف بجواره في أشد لحظات مسيرته صعوبة مع ريال مدريد بعدما كان لسنوات عديدة محط هجوم وسخرية الجماهير.وتكلل صبر الثنائي معا بعد رحيل كريستيانو رونالدو حيث قاد بنزيما الفريق بنجاح ثم توج لاحقًا بالكرة الذهبية.بنزيما ليس مضطرًا لقبول العرض السعودي هذا الصيف حيث لا يرتبط العرض بفترة صلاحيةعرض سعودي ليس له فترة صلاحيةبحسب التقرير، بنزيما ليس مضطرًا لقبول العرض السعودي هذا الصيف حيث لا يرتبط العرض بفترة صلاحية، ويمكن لبنزيما الاستمرار مع ريال مدريد لموسم آخر ثم قبول العرض السعودي الذي لا يتربط باللعب فقط، بل يمتد لحقوق الصورة والدعاية وأيضًا بعض أكاديميات كرة القدم.خروج مع مرتبة الشرفيرغب بنزيما في الخروج من ريال مدريد على طريقة أساطير النادي وبطريقة تضمن له استمرار الارتباط بالنادي حتى في فترة ما بعد الاعتزال وهو ما فعله أساطير مثل زين الدين زيدان، وراؤول، وأبيلوا، الذين تولوا وظائف في ريال مدريد بعد اعتزالهم بسبب طريقة الخروج المناسبة، بعكس كريستيانو رونالدو الذي اعتبرته الصحيفة مثالًا سلبيًا فرجوعه النادي في عمل استشاري أو فني سيكون صعبًا للغاية بسبب طريقة رحيله إلى يوفنتوس.يرغب بنزيما في الخروج من ريال مدريد على طريقة أساطير النادي وبطريقة تضمن له استمرار الارتباط بالنادي حتى في فترة ما بعد الاعتزالأنشيلوتييعتقد بنزيما أن استمرار أنشيلوتي يعد دافعًا كبيرًا بالنسبة له للبقاء لموسم آخر مع ريال مدريد بعدما قدم أفضل مستوياته على الإطلاق تحت قيادته، فالمدرب الإيطالي يقدّر اللاعب كثيرًا ويعتمد عليه بشكل كبير، كما أن طريقة أنشيلوتي في إدارة الفريق تعجب بنزيما باعتماده على جماعية الفريق.منزل جديداشترى كريم بنزيما منزلًا جديدًا في مدريد بجوارمنزل سيرجيو راموس، وسينتقل إليه خلال الفترة المقبلة، وهو سبب آخر لبقاء اللاعب في العاصمة الإسبانية التي ينوي الاستمرار بها أيضًا إلى حين افتتاح ملعب سانتياغو برنابيو بعد التجديدات والأعمال الكبيرة التي يشهدها حاليًا.