وذكر اتحاد الكرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "كتابٌ رسميّ من نادي غوتبيورغ السويديّ الذي يلعبُ في صُفوفه اللاعب "الآي فاضل"، وصلَ، بعد ظهر اليوم الاثنين، يوافقُ فيه على طلب الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم برغبةٍ من الجهازِ التدريبيّ لانضمامهِ إلى صُفوف منتخب الشَبابِ في نهائياتِ مونديال الشباب التي من المؤمل أن تنطلقَ في الـ 20 من شهر أيار/ مايو المُقبل في الأرجنتين".وأضاف، أن "مخاطباتُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم أثمرت على موافقةِ النادي السويدي على تَفريغِ اللاعب، بالإضافةِ إلى مساعي المُدير الإداريّ لمُنتخبِ الشباب نديم كريم، حيث نجحت تلك الجهود على موافقةِ النادي السويدي على منح اللاعب الضوءَ الأخضر قُبيل انطلاق نهائياتِ كأس العالم بأربعة أيامٍ ليلتحق بوفدِ منتخبنا الشبابي".وذكر البيان: "كما وصلَ، في وقتٍ سابقٍ من هذا اليوم أيضاً، كتابٌ من قبل الاتحادِ الدوليّ لكرةِ القدم يوافقُ فيه على نقلِ سِجلاتِ اللاعب "يوسف الأمين" من ألمانيا إلى العراق، ليكون اللاعب جاهزاً لتَمثيلٍ منتخب الشباب في نهائياتِ كأس العالم المُقبلة، بالإضافةِ إلى المُنتخباتِ العراقيّة الأخرى".