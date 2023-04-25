الكرخ يهزم الكهرباء في ممتاز الكرة

وشهد ملعب الساحر احمد راضي مجريات المباراة التي انتهت بفوز الكرخ بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد للكهرباء.وسجل اهداف الكرخ كل من مصطفى وليد في الدقيقة 8 ونهاد محمد في الدقيقة 44 ومصطفى وليد في الدقيقة 53 اما هدف الكهرباء الوحيد فجاء عن طريق اللاعب علي جاسم عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 16 من المباراة.وبهذا الفوز اصبح نادي الكرخ بالمركز السابع برصيد 36 نقطة اما نادي الكهرباء فبات في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.