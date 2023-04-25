عقبات كثيرة تهدد مساعي باريس في ضم أوسيمين.. اليك ابرزها

وذكرت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية، أن "بي إس جي يرتكز في سعيه لضم أوسيمين على قوة العلاقة التي تجمع المستشار الرياضي لويس كامبوس بوكيل أعمال المهاجم النيجيري".وأضافت: "توجد عقبتان أمام النادي الباريسي، أولهما المطالب المالية الضخمة من جانب إدارة نابولي، لارتباط اللاعب النيجيري بتعاقد يمتد حتى صيف 2025".وأوضحت أن "رئيس نادي نابولي يشترط الحصول على 150 مليون يورو مقابل الاستغناء عن أوسيمين، الذي سجل 26 هدفا إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة هذا الموسم".أما العقبة الثانية فتتمثل في وجود منافسة قوية من أندية أخرى على هذه الصفقة، أبرزهم مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.ووفقا لشبكة فوت ميركاتو فإن أوسيمين (24 عاما) حدد أولوياته في مانشستر يونايتد ثم بايرن ميونخ، بينما يحل بي إس جي ثالثا في حسابات المهاجم النيجيري.