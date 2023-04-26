"الخيار الأول".. أعين البرازيل تراقب أنشيلوتي وتحدد موعد نهائي للرد

وأوضح رودريغيش، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرازيلي، للصحفيين أنه يأمل في أن يتمكن من الإعلان عن اسم المدرب الجديد بحلول 25 آيار المقبل، موعد الإعلان عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباريات الودية المقبلة.وقال رئيس الاتحاد المحلي للعبة أن" أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي هو خياره الأول "قبل التفكير في الخطة ب، أريد استنفاد كل احتمالات الخطة أ".وكان مدرب ميلان الإيطالي وتشلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الالماني السابق أكد أن الاتحاد البرازيلي يريده خليفة لتيتي الذي ترك منصبه بعد الإقصاء في ربع نهائي مونديال قطر 2022.وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "الحقيقة هي أن المنتخب البرازيلي يريدني، وهذا يسعدني، لكن عليّ احترام العقد الحالي (مع ريال مدريد الذي ينتهي في حزيران 2024)، وهو عقد أتمنى أن احترمه حتى النهاية".ومن المتوقع أن يتخذ أنشيلوتي قراره النهائي في نهاية موسمه مع ريال الذي خرج من سباق الدوري الإسباني، لكنه تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الملك.