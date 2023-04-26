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صحيفة إسبانية: رونالدو يعاني من ضغوطات كبيرة في السعودية

رياضة

2023-04-26 | 06:26
صحيفة إسبانية: رونالدو يعاني من ضغوطات كبيرة في السعودية
1,895 مشاهدة


السومرية نيوز – رياضة

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، لا يشعر بالراحة في السعودية.

وبنت الصحيفة الإسبانية، رؤيتها على أن "رونالدو غير سعيد في السعودية" بناء على علاقته مع اللاعبين والجماهير.

وأضافت: "رونالدو دائم التركيز مع الجماهير المنافسة والحكام والخصوم، وحتى مدربيه، وظهر ذلك في أكثر من واقعة".

وأوضحت أن الوقائع تؤكد أن رونالدو يعاني من ضغوطات كبيرة في السعودية، والتي ظهر أولها خلال الهزيمة في الكلاسيكو أمام الاتحاد، يوم 9 مارس الماضي.

حيث انفجر الدون عندما سجل رومارينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80، وخلال خروجه من الملعب ركل زجاجة مياه بشكل قوي.

وفي منتصف اذار، كان غاضبا لأن الحكم أطلق صافرته معلنا نهاية الشوط الأول، خلال هجمة مرتدة سريعة للنصر، وانتهى به الأمر بالحصول على بطاقة صفراء.

وبعد فترة وجيزة، ظهرت عليه العصبية الشديدة عقب تعادل فريقه مع الفيحاء، وغادر الملعب بطريقة فظة، وهو يلمح بغضب ويتجادل مع العديد من اللاعبين المنافسين، قبل أن يشق طريقه إلى غرفة خلع الملابس.

وبعد أيام، ساهم بدور كبير في إقالة مدربه رودي جارسيا، بعد أن نقل للإدارة أنه لا يحب نهج المدرب الفرنسي أو ديناميكيات الفريق على مستوى المباريات، ويعتقد أن فريقه لديه إمكانات أكبر بكثير مما يظهر في الصراع على اللقب.

وكانت الواقعة الأبرز خلال مباراة النصر والهلال، وهزيمة رفقاء رونالدو (2-0)، وابتعادهم ولو قليلا عن المنافسة على لقب الدوري، حيث قام بحركات لا أخلاقية تجاه جماهير الهلال خلال غنائها للأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقبل يومين، تم إقصاء النصر من نصف نهائي كأس الملك، ما ترتب عليه غضب رونالدو، الذي واجه مدربه الجديد دينكو جيليسيتش بحدة، خلال الشوط الأول، لتوبيخه على الهدف الذي استقبله فريقه.

يذكر أن رونالدو وقع عقدا مع النصر في يناير الماضي، بمقابل 200 مليون يورو في الموسم، عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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