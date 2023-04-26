خلال مفاوضات تجديد عقده.. باريس يخفق في تلبية طلب مبابي

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2025.وقدم باريس، العديد من المغريات من أجل الإبقاء على مبابي في حديقة الأمراء، كما فرض اللاعب نفسه بعض الشروط، والتي كان من بينها التعاقد مع مهاجم قوي يساعده على التألق والتطور.وبحسب شبكة "le10sport"، فإن باريس سان جيرمان لم ينفذ حتى الآن، طلب مبابي بالتعاقد مع اسم كبير، واكتفى باستعارة المهاجم الشاب هوجو إيكيتيكي، من ستاد ريمس، مع إلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو.ولم يقدم هوجو إيكيتيكي، البالغ من العمر 20 عاما، المستوى المنتظر منه مع الفريق الباريسي، واكتفى بتسجيل 4 أهداف وصناعة 3 آخرين، خلال 27 مباراة بجميع المسابقات.وتسبب ضعف مستوى هوجو إيكيتيكي، في اعتماد المدرب كريستوف جالتيه، على كيليان مبابي كمهاجم صريح.