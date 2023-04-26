أرتيتا يوجه تحذيرا للاعبي ارسنال قبيل مواجهة السيتي

وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي احتمال لتعرض لاعبيه للخوف من هذه المباراة، قال المدرب الإسباني: "لا، وإذا فعلوا ذلك، فسأقول فقط: سأقتلهم.وأضاف: "أنا لا أريد ذلك على الإطلاق".وواصل: "ستكون ليلة صعبة وتحديًا لكن الفرصة رائعة بالنسبة لنا. كنا نعلم منذ البداية، إذا كنت تريد الفوز بلقب الدوري الممتاز، عليك الذهاب إلى توتنهام والتغلب عليهم.. عليك أن تذهب إلى تشيلسي وعليك أن تهزمهم.. عليك أن تبتعد عن ملعبك وتربح. هذا ما كنا نفعله".واختتم: "هذه العقلية سبب وجودنا في المركز الأول هذا الموسم.. الآن عليك أن تذهب إلى ملعب الاتحاد وعليك أن تهزمهم"ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك 75 نقطة من 32 مباراة ويتقدم بـ5 نقاط عن مانشستر سيتي، لكن الأخير لعب مباراتين أقل.وفي آخر ثلاث جولات في الدوري الإنجليزي تعادل آرسنال 2/2 مع ليفربول، ثم بالنتيجة نفسها مع ويستهام، وأخيرًا 3/3 مع ساوثهامبتون.واقترب مانشستر سيتي من اللحاق بمنافسه آرسنال في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسيحاول حامل اللقب، يوم الأربعاء، استغلال الفرصة لقطع خطوة نحو لقبه الخامس في ست سنوات.وعلى مدار أشهر كان من المتوقع أن تكون هذه المباراة مؤثرة في صراع اللقب، والآن بات ضروريا على آرسنال الفوز وإلا سيكون مهددا بفقدان صدارة المسابقة في الأمتار الحاسمة.ومع نجاح سيتي، الذي يتطلع لحصد ثلاثية من الألقاب، في تحقيق انتصارات متتالية كما اعتاد في نهاية كل موسم، تعاني تشكيلة آرسنال الشابة من التوتر والتراجع الحاد.