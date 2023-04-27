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لاستضافة أمم افريقيا.. دولتان عربيتان تقدمان طلبهما

رياضة

2023-04-27 | 08:42
لاستضافة أمم افريقيا.. دولتان عربيتان تقدمان طلبهما
المصدر:
وكالات
337 مشاهدة

قدم اتحادان عربيان لكرة القدم، اليوم الخميس، طلبا لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2027، حيث سيدخلان في منافسة مع 4 دول إفريقية أخرى قدمت ملفاتها للاستضافة.

وبحسب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، "قدم الاتحاد المصري، ومثله الاتحاد الجزائري، ملف استضافة البطولة بنسخة 2027".

كما قدمت بوتسوانا طلب الاستضافة كذلك، بينما تضمن الملف الرابع استضافة مشتركة بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وأكد الاتحاد الإفريقي أنه "تم تحديد 23 ايار 2023 الموعد النهائي للاتحادات الأعضاء لتقديم ملفها النهائي بما في ذلك جميع وثائق العطاء والاستضافة (اتفاقية الاستضافة، واتفاقية المدن المضيفة، والضمانات الحكومية، وما إلى ذلك) ، والتي يجب توقيعها حسب الأصول".

وشدد الاتحاد الإفريقي على أنه "تم تحديد الفترة من 1 حزيران حتى 15 تموز لإجراء زيارات تفتيشية.

وسبق أن كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد الإعلان عن البلد المنظم لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 والذي حدده في شهر ايلول القادم.

ووافق المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي في اجتماعه الماضي على الإعلان عن البلدان المنظمة لبطولتي أمم إفريقيا 2025، 2027 في ايلول القادم من هذا العام.

وستقام نسخة 2023 في مطلع العام المقبل بكوت ديفوار.
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