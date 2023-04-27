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تعرف على مركز العراق بين أغلى المنتخبات العربية

رياضة

2023-04-27 | 13:48
تعرف على مركز العراق بين أغلى المنتخبات العربية
المصدر:
وكالات
2,111 مشاهدة

أصدر موقع الإحصائيات الشهير "ترانسفير ماركت - Transfermarkt" قائمة بأغلى المنتخبات العربية لكرة القدم للرجال، للعام الجاري 2023.

وتصدر المنتخب المغربي القائمة والذي يحتل منتخب المغرب المركز الثالث عشر عالميا بقيمة إجمالية تقدر بـ(310.1) مليون يورو، وهي القيمة التي تشمل أسعار كافة لاعبيه الدوليين.

ويعود ذلك إلى احتراف العديد من لاعبي منتخب المغرب في أوروبا، وارتفاع قيمة لاعبيه بصورة كبيرة بعد احتلال المركز الرابع في مونديال قطر 2022، كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.

ويعد أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، أغلى اللاعبين في منتخب "أسود الأطلس" بقيمة تصل إلى 70 مليون يورو، بما يصل إلى (22.5%) من إجمالي قيمة المنتخب، ويأتي بعده نايف أكرد في المركز الثاني بقيمة 32 مليون يورو، ونصير مزراوي بالمركز الثالث بقيمة 28 مليون يورو.

ويحتل المنتخب الجزائري المركز الثاني في قائمة أغلى المنتخبات العربية برصيد (185.55) مليون يورو، وتدين الجزائر بالفضل إلى إسماعيل بن ناصر نجم ميلان الإيطالي، الذي تقدر قيمته السوقية بـ40 مليون يورو، ورياض محرز لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي بنحو 30مليون يورو.

ويشغل المنتخب المصري المركز الثالث ضمن قائمة أغلى المنتخبات العربية، بقيمة إجمالية تصل إلى 112 مليون يورو، وذلك بفضل وجود النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، الذي تقدر قيمته السوقية بـ70 مليون يورو، أي ما يعادل (62.5%) من القيمة السوقية لمنتخب بلاده.

ويتقاسم عمر مرموش ومصطفى محمد المركز الثاني بقيمة تصل إلى 6 ملايين يورو لكل منهما، ويليهما أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في المركز الرابع بقيمة (4.5) مليون يورو.

وفي ما يلي قائمة أغلى المنتخبات العربية للعام 2023، وفقا لموقغ "ترانسفير ماركت - - Transfermarkt" المتخصص في أجور اللاعبين والمدربين وسوق التنقلات والقيمة المالية لأندية ومنتخبات كرة القدم:

المغرب (310.10) مليون يورو

الجزائر (185.55) مليون يورو

مصر (112) مليون يورو

تونس (52.53) مليون يورو

الإمارات (18.55) مليون يورو

السعودية (14.55) مليون يورو

العراق (8.13) مليون يورو

قطر (6.30) مليون يورو

سلطنة عمان (6.30) مليون يورو

فلسطين (5.26) مليون يورو
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