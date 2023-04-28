لاعب دورتموند.. صحيفة إنجليزية: بيلينغهام اختار الانتقال لريال مدريد

وبحسب الصحيفة، فإن الصفقة على وشك أن تدخل المرحلة الحاسمة بعدما اختار اللاعب الشاب ريلا مدريد على جميع الأندية الأخرى.وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد، بمجرد الحصول على موافقة بيلينغهام، سيبدأ التفاوض مع بروسيا دورتموند على إتمام الصفقة.وأكدت على أن ريال مدريد لطالما كان واضحًا في أن الخطوة الأولى في العملية ستكون الحصول على "موافق" من بيلينغهام لبدء إجراءات التوقيع.ولم يرغب ريال مدريد في الدخول في منافسة على بيلينغهام مع ليفربول ومانشستر سيتي، ولذلك انتظر موافقة بيلينغهام اللاعب الشاب الذي سيبلغ من العمر 20 عاما في يونيو المقبل.لكن، ورغم حقيقة أن بيلينغهام يمثل أولوية لريال مدريد؛ إلا أن إدارة الميرنغي تعتبر أن السعر المنطقي للتعاقد مع بيلينغهام لا يجب أن يتجاوز 120 مليون يورو.ولذلك فإنه في حال زادت إدارة بروسيا دورتموند كثيرا عن هذا المبلغ فإن ريال مدريد سيرفض إتمام الصفقة كما ذكرت "أس".وينتهي تعاقد بيلينغهام مع بروسيا دورتموند في يونيو 2026، ما يعني أن إدارة النادي ليست تحت ضغط الوقت لبيع اللاعب الذي انضم للفريق في صيف 2020.وفي مارس الماضي، ذكرت "أس" أن ممثلين لريال مدريد ذهبوا لألمانيا للقاء بيلينغهام وعائلته، وكان الهدف من الزيارة التعرف على اللاعب بشكل مباشر وإقناعه أن الانضمام لريال مدريد هو الخيار الأمثل له.