الملكي يعلن إصابة نجمه مودريتش

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الملكي سيفقد خدمات مودريتش لمدة أسبوعين بسبب معاناته من إصابة في أوتار الركبة بالساق اليسرى.وأضافت أن النجم الكرواتي تعرض لهذه الإصابة خلال الخسارة 2-4 أمام جيرونا، وسيغيب بسببها عن مباراتي ألميريا وريال سوسييداد بالليجا.ورجحت أيضًا أن غياب مودريتش سيمتد لمواجهة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا، في 6 مايو/آيار المقبل.ويأمل الملكي ومدربه كارلو أنشيلوتي أن يكون مودريتش جاهزًا لمباراة الذهاب ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وتابعت الصحيفة "جاهزية نجم وسط ريال مدريد لمواجهة المان سيتي، لا تبدو مؤكدة".وختمت بأن غياب مودريتش يعد ضربة قوية لأنشيلوتي، لأن اللاعب الكرواتي، ركيزة أساسية في خيارات المدرب الإيطالي.كما عزز أنشيلوتي هذه المخاوف بقوله في مؤتمر صحفي "لا أعرف ما إذا كان مودريتش سيكون جاهزًا لنهائي الكأس أم لا".ونوه "أتمنى أن يتعافى لوكا سريعا، ويعزز صفوف الفريق في المباريات المهمة".وأشار إلى أن داني سيبايوس هو الأقرب لتعويض غياب لوكا مودريتش.