كيوكوشنكاي العراق يحقق نتائج نوعية في تحدي الـ50 نزالاً بإيران

وأحرز اللاعبون (مصطفى وهيب، محمد صلاح، منتظر فاضل، وعلي عمار) المركز الأول في التحدي.وشارك في التحدي أكثر من 250 لاعباً من أبطال آسيا والعالم، بمختلف الأوزان، ومن عدة بلدان.وتحدي الـ50 نزالاً الذي احتضنته إيران، تم بإشراف الاتحاد الدولي للعبة الكيوكوشنكاي والاتحادات الاسيوية، وشهد خوض منافسات بين لاعبين من ابطال العالم وآسيا.