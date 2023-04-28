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ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة مودريتش

رياضة

2023-04-28 | 13:11
ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة مودريتش
247 مشاهدة

أصدر ريال مدريد بيانا طبيا اليوم الجمعة للكشف عن طبيعة إصابة نجمه الكرواتي لوكا مودريتش.

وتعرض مودريتش لإصابة قوية في الشوط الثاني من مباراة جيرونا الماضية، مما دفع المدرب كارلو أنشيلوتي لسحبه وإشراك أوريلين تشواميني بدلا منه في الدقيقة 63.

وجاء في البيان: "أظهرت الفحوصات التي أجريت للاعبنا لوكا مودريتش، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تعرضه لإصابة في الجانب الخلفي من فخذه اليسرى. سيتم تقييم تطور حالته وفقا لسرعة تعافيه".

ولم يكشف ريال مدريد عن مدة غياب اللاعب، لكن الأكيد أنه لن يشارك غدا أمام ألميريا.

من جانبها أشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن مودريتش سيغيب عن مواجهتي ألميريا وريال سوسيداد، وسيكون من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، لحاقه بنهائي الكأس أمام أوساسونا.

وأضافت: "فترة غياب مودريتش قد تمتد حتى مواجهة مانشستر سيتي يوم 9 أيار، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".
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