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أخر تطورات صفقة نجم دورتموند.. السيتي يدخل على الخط ومدريد الأوفر حظاً

رياضة

2023-04-29 | 02:03
أخر تطورات صفقة نجم دورتموند.. السيتي يدخل على الخط ومدريد الأوفر حظاً
869 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشف تقرير صحفي إسباني عن آخر تطورات سعي ريال مدريد لضم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام نجم وسط بوروسيا دورتموند.

ويعتبر بيلينجهام (19 عاماً) من العناصر المطلوبة بشدة من قبل عمالقة أوروبا، وتحديداً ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول.

وبحسب إذاعة (كادينا سير) الإسبانية، فإن بيلينجهام هو الهدف الرئيسي للميرينجي هذا الصيف حيث يُنظر له على أنه خليفة لوكا مودريتش.

وأضافت الإذاعة أن ريال مدريد وضع خطة للتعاقد مع بيلينجهام وأبلغ بها مسؤولي دورتموند في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع الناديين.

وشملت الخطة اتصالات مع وكلاء بيلينجهام منذ كانون ثان الماضي كما تواجدت عائلة اللاعب في فالديبيباس وتناولت الطعام مع ممثل ريال مدريد الذي أبلغها بأنه يسعى لحسم الصفقة خلال آيار المقبل ومن ثم الإعلان عنها عقب نهاية الموسم.

وقدم النادي الملكي عرضاً للاعب تتراوح مدته بين (5 و6) مواسم بنفس راتب الفئة الأولى في الفريق لكنه أقل من تيبو كورتوا وفينيسيوس جونيور.

ورغم قدرة مانشستر سيتي على تلبية جميع مطالب بوروسيا دورتموند، إلا أن ريال مدريد اهتم أكثر بالعلاقات مع النادي الألماني على عكس السيتي الذي تحدث مباشرةً مع اللاعب من خلال المدرب بيب جوارديولا وزميله السابق إيرلينج هالاند.
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