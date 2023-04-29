ملاعب أوروبا تستضيف مواجهات قوية.. روما بمواجهة ميلان والريال يلاعب الميريا

وتقام أيضا مواجهات قوية في الدوري الإسباني على رأسها عندما يلتقي برشلونة ضد ريال بيتيس وريال مدريد مع ألميريا، بالإضافة مباريات قوية في الدوري الإيطالي لعل أبرزها روما ضد ميلان.مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةكريستال بالاس × وست هام يونايتد- الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumبرينتفورد× نوتينجهام فورست- الساعة 6 عصرابرايتون× وولفرهامبتون- الساعة 6 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةإلتشي× رايو فاليكانو- الساعة 6:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1ريال مدريد× ألميريا- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumبرشلونة× ريال بيتيس - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةروما× ميلان- الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports Fr 4 HD maxتورينو× أتلاتنا- الساعة 10:45 مساءمواعيد مباريات الدوري الألمانيلايبزيج × هوفنهايم- الساعة 5:30 عصرايونيون برلين × باير ليفركوزن- الساعة 5:30 عصراكولن × فرايبورج- الساعة 5:30 عصراآينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج- الساعة 5:30 عصراشتوتجارت × بوروسيا مونشنغلادباخ- الساعة 5:30 عصراشالكة × فيردر بريمن- الساعة 8:30 مساءمواعيد مباريات الدوري الفرنسيليل × اجاكسيو- الساعة 7 مساء