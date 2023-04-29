ملاعب أوروبا تستضيف مواجهات قوية.. روما بمواجهة ميلان والريال يلاعب الميريا

وتقام أيضا مواجهات قوية في الدوري الإسباني على رأسها عندما يلتقي برشلونة ضد ريال بيتيس وريال مدريد مع ألميريا، بالإضافة مباريات قوية في الدوري الإيطالي لعل أبرزها روما ضد ميلان.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كريستال بالاس × وست هام يونايتد- الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
برينتفورد× نوتينجهام فورست- الساعة 6 عصرا
برايتون× وولفرهامبتون- الساعة 6 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إلتشي× رايو فاليكانو- الساعة 6:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
ريال مدريد× ألميريا- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
برشلونة× ريال بيتيس - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
روما× ميلان- الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports Fr 4 HD max
تورينو× أتلاتنا- الساعة 10:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
لايبزيج × هوفنهايم- الساعة 5:30 عصرا
يونيون برلين × باير ليفركوزن- الساعة 5:30 عصرا
كولن × فرايبورج- الساعة 5:30 عصرا
آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج- الساعة 5:30 عصرا
شتوتجارت × بوروسيا مونشنغلادباخ- الساعة 5:30 عصرا
شالكة × فيردر بريمن- الساعة 8:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليل × اجاكسيو- الساعة 7 مساء