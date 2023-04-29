تفاصيل العرض القطري الأخير لشراء مانشستر يونايتد.. فما قيمته؟

وكشف مصدر لوكالة رويترز للأنباء أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، قدم عرضا أخيرا للاستحواذ على مانشستر يونايتد قبل نهاية المهلة المحددة.وأكد المصدر أنه العرض المقدم لشراء النادي الإنجليزي تضمن بالإضافة للعرض المالي خطة تمويل بمبلغ إضافي من رأس المال، وكذلك الاستثمار في البنية الأساسية ليونايتد، بحيث يشمل الاستحواذ 100% من النادي، ويتم تسديد كل ديونه.ولم يرد النادي أو مجموعة رين، البنك الاستثماري الذي يدير عملية تقديم العروض، على طلب رويترز التعليق، كما أنه لم يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية بشأن العرض النهائي.لكن صحيفة الغارديان البريطانية ذكرت أن عرض الشيخ جاسم لم يصل للسعر المطلوب من ملاك النادي والبالغ 6 مليارات جنيه إسترليني (7.54 مليار دولار)، مضيفا أن قيمته تبلغ نحو 5 مليارات استرليني، بجانب المزايا الأخرى المعروضة.وكانت مصادر كشفت لرويترز أن صفقة بيع يونايتد ستتجاوز قيمتها على الأرجح أكبر صفقة رياضية تمت حتى الآن، والتي تمثلت في الاستحواذ على نادي تشيلسي مقابل 5.2 مليار دولار، بما في ذلك الديون والاستثمارات المدفوعة لشرائه.الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسمووفقا لتحليل لشركة "ديلويت"، يُعد يونايتد رابع أغنى فريق لكرة قدم في العالم، وينظر إليه على نطاق واسع بأنه واحد من أكثر الأصول قيمة في كل الرياضات.وكانت عائلة جليزر الأمريكية، مالكة مانشستر يونايتد، قررت إطلاق عملية بيع النادي أواخر العام الماضي وتلقت بالفعل العديد من العروض بينها من الملياردير البريطاني جيم راتكليف مؤسس شركة إنيوس للكيماويات ورجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس.