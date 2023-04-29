ميلان يكشف اخر تطورات إصابة ابراهيموفيتش

وأوضح النادي أن "إبراهيموفيتش تعرض إلى إصابة جديدة في ربلة ساقه اليمنى قد تبعده حتى نهاية الموسم".ولم يحدد نادي ميلان مدة غياب إبراهيموفيتش عن الفريق، لكنه تحدّث عن أمل ضئيل بعودته قبل انتهاء الموسم مطلع يونيو المقبل في إيطاليا.وتعرّض النجم السويدي، البالغ 41 عاماً، للإصابة خلال عملية الإحماء، قبل فوز ميلان على ليتشي 2-0 الأسبوع الماضي، علماً أن فريقه يستعد لمواجهة روما، مساء السبت، في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري، حيث يحتل المركز الرابع.وبعد أن لعب دوراً قويا في عودة ميلان إلى الساحتين الإيطالية والقارية، لم يشارك زلاتان كثيراً في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي هذا الموسم، إذ عاد إلى الملاعب في فبراير بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى في مايو 2022.وكان اللاعب أكد على رغبته بخوض كأس أوروبا 2024 مع منتخب بلاده عندما سيكون بعمر الثانية الأربعين.وتلقي هذه الإصابة بمزيد من الشكوك بشأن احتمالية اعتزال محتمل لإبراهموفيتش في نهاية الموسم، إذ ينتهي عقده في يونيو ولم يُعلن بعد عن تجديده.ويخوض ميلان مواجهته اليوم وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، خلف أندية: نابولي ولاتسيو ويوفنتوس على الترتيب.فيما يتواجد روما في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف فقط عن الروسونيري، جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 9 لقاءات، وتسجيل 43 هدفاً وتلقي 29.