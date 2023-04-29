اتحاد الكرة يكشف مصير زيدان إقبال في مونديال الشباب

ونقل بيان ورد لـ السومرية نيوز، عن عضو المكتب التنفيذي محمد ناصر، قوله إنه لم يصل "أي كتابٍ رسميّ إلى الآن من قبل إدارةِ نادي مانشستر يونايتد يبلغ الاتحادَ العراقيّ برفض أو قبول النادي الإنكليزيّ للاعب زيدان إقبال من أجل تَمثيلِ مُنتخبِ الشباب في نهائياتِ كأس العالم المُقبلة في الأرجنتين والتي ستنطلق في 20 من الشهر المقبل"، مشيراً إلى أن "جُهوداً كبيرةً تبذل من أجل تواجد زيدان في نهائياتِ كأس العالم للشباب دون 20 عاماً".وأضافَ: "لا يزال سعينا مستمراً من أجل تواجد إقبال، يضاف إلى ذلك يسعى والدُ اللاعب أيضاً، بالإضافةِ إلى اللاعب نفسه، بالجلوس مع ناديه، من أجل إقناعه بانضمامه إلى صُفوفِ منتخبنا في مونديال الشَبابِ في الساعاتِ المُقبلة".واختتم عضو الاتحاد محمد ناصر حديثه، بالقول: "رئيسَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال سيستغل تواجده في بريطانيا في اليومين المقبلين من أجل الجُلوسِ مع إدارةِ النادي لإقناعهم بمنح الضوءِ الأخضر للاعب من أجل التواجد في الاستحقاقِ العالميّ المُرتقب".