"صفقة معقدة".. خلاف اسباني بشأن عودة ميسي لبرشلونة

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو/حزيران المقبل، وسط مساع قوية من جانب برشلونة لاستعادة خدمات هدافه التاريخي في الميركاتو الصيفي.وقضى صاحب الـ35 عامًا الفائز بكأس العالم 2022 الموسمين الأخيرين في باريس سان جيرمان، حيث فشل مع النادي في تحقيق نجاحات جديدة باستثناء التتويج المعتاد بلقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.ولا يزال مستقبل ميسي مع "PSG" معلقا في الهواء، فيما يزداد الحديث عن عودته إلى برشلونة، الذي قضى فيه 21 عامًا من حياته، وكان آخر من تحدث ذلك هو لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF).وقبل التعليق عن إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة، تذكر رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الوقت الذي لعب فيه ضد أسطورة البارسا السابق في الدوري الإسباني، حيث كان صاحب الـ45 عامًا حاليا يلعب مع ليفانتي عندما واجه ميسي البالغ من العمر 19 عامًا.وقال لويس روبياليس في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية على هامش حدث أقامه الاتحاد الأندوري لكرة القدم (FAF): "لقد كنت محظوظًا بما يكفي للعب ضد ميسي، لكنني لا أعرف ما إذا كان حظًا جيدًا أم سيئًا لأنني كنت أتولى مهمة مراقبته".وأضاف: "ميسي لاعب فريد، مذهل، رائع، لكن فيما يتعلق بعودته المحتملة، أنا لا أتدخل".وتابع: "الجميع في إسبانيا وجميع متابعي كرة القدم الإسبانية يريدون أن يكون أفضل اللاعبين في دورينا، ومع ذلك، المسألة تخص اللاعب وبرشلونة الذي يتفاوض حول الأمر".وأنهى رئيس الاتحاد الإسباني تصريحاته قائلا: "مهما حدث، ميسي فريد من نوعه في العالم، وسأتمنى له الأفضل دائمًا، إذا عاد، فسيتم الترحيب به بأذرع مفتوحة".وجاءت تصريحات رئيس الاتحاد الإسباني لتتعارض مع رأي خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، حيث أكد أن صفقة عودة ميسي إلى برشلونة معقدة، وأن هذا ليس الوقت المناسب لإتمامها في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.وشدد تيباس على "ضرورة تلبية برشلونة العديد من الشروط، بينها رحيل بعض اللاعبين عن الفريق، بجانب تخفيض فاتورة الأجور حتى يتمكن النادي من تسجيل ميسي بالقائمة حال التعاقد معه".