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الدوري الإيطالي.. ميلان يخطف تعادلا ثمينا من روما
Alsumaria Tv
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خطف فريق ميلان تعادلا ثمينا من نظيره روما، بهدف لمثله، في مباراة مثيرة جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب "الأولمبيكو" في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي.
كان التعادل السلبي هو صاحب الكلمة العليا في معظم دقائق المباراة، حيث استمر ساريًا حتى الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وسجل تامي أبراهام هدف التقدم لصالح روما في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتصبح النتيجة 1-0 في الوقت القاتل.
وفي ظل شعور لاعبي روما أن المباراة في طريقها إلى منح نقاطها كاملة لصالحهم، تمكن أليكسيس ساليمايكيرس من تسجيل هدف التعادل لصالح ميلان في الدقيقة 97.
بتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث أصبح رصيد ميلان 57 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن روما صاحب عدد النقاط نفسه، ولكنه يتواجد في المركز الخامس.
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