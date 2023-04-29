العراق يحرز برونزية بطولة آسيا المفتوحة للجودو

وجاء تتويج لاعب منتخب العراق، بعد فوزه على منافسه الهندي في نزال تحديد المركز الثالث لمنافسات وزن 81 كجم .ويعد هذا الوسام النحاسي الأول لجودو العراق على المستوى الآسيوي في منافسات فئة المتقدمين.وسيدخل سجاد غانم مع زميله عباس فلاح، الذي أحرز في وقت سابق الميدالية الذهبية ببطولة الجزائر المفتوحة للجودو في البطولات التنافسية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.وكانت الجمعية العامة للاتحاد الآسيوي للجودو جددت ثقتها بالنائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية العراقية، رئيس الاتحاد العراقي للعبة سمير الموسوي لشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الكويتية على هامش بطولة آسيا للمتقدمين.