ليوث الرافدين يواصل تدريباته في اسبانيا استعداداً لنهائيات كأس العالم

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "التدريباتُ انطلقت بتمارين التمطيةِ واللياقة البدنيّة الخفيفة، ومن ثم الانتقال إلى بعضِ التدريبات المتوسطة، والتكتيكيّة والخططيّة، وبحُضور 25 لاعباً، بينما غابَ عنها مصطفى قابيل الذي لا يزال ينتظرُ نتائجَ الفحوصات الطبيّة التي أجريت له قبل ثلاثة أيام".وأضاف: "منتخبنا الشبابيّ سيلاقي في ثالث مباريات معسكره في إسبانيا نادي ريال بيتيس الإسبانيّ دون 21 عاماً يوم الاثنين المُقبل عند الساعةِ الثانية عشرة بتوقيت إسبانيا، الحادية عشرة بتوقيت العاصمةِ بغداد".