الليغا الإسبانية.. بنزيما يحقق رقماً قياسياً ويلاحق ميسي ورونالدو

السومرية نيوز – رياضة



سجل الفرنسي كريم بنزيما، ثلاثية "هاتريك" في شباك ألميريا، خلال مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا والتي انتهت لصالح المرنغي باربعة اهداف لهدفين.







وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بنزيما تخطى رقم هوجو سانشيز (234 هدفا)، ليصبح رابع الهدافين التاريخيين في بطولة الليجا.



ويعتلي ليونيل ميسي صدارة الهدافين برصيد 474 هدفا، ويأتي ثانيا كريستيانو رونالدو 311 هدفا، وثالثا تيلمو زارا بـ252 هدفا.

ورفع بنزيما رصيده إلى 236 هدفا في الليجا.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بنزيما تخطى رقم هوجو سانشيز (234 هدفا)، ليصبح رابع الهدافين التاريخيين في بطولة الليجا.ويعتلي ليونيل ميسي صدارة الهدافين برصيد 474 هدفا، ويأتي ثانيا كريستيانو رونالدو 311 هدفا، وثالثا تيلمو زارا بـ252 هدفا.